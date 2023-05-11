Дональд Трамп відмовився називати путіна воєнним злочинцем, бо це "ускладнить майбутні переговори" — CNN.

Під час ефіру на CNN колишній президент США вкотре заявив, що путін "дуже розумний і хитрий", але "припустився помилки", здійснивши вторгнення в Україну.

На запитання ведучої, чи вважає він президента росії воєнним злочинцем, Трамп фактично не відповів.

"Я не думаю, що це зараз потрібно виносити на обговорення. Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу", — сказав Трамп.

Крім того, на запитання, чи підтримує мільярдер Україну в протистоянні з рф, він вкотре уникнув прямої відповіді (https://zn.ua/ukr/usa/tramp-ne-zmih-skazati-shcho-bazhaje-peremohi-ukrajini.html) і сказав, що "не думає про чиюсь перемогу чи поразку, а лише хоче вирішити це питання, щоб не гинули люди".

Джерело: https://t.me/znua_live/92265

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