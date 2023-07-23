Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 147

Дружба з путіним ховає майбутнє угорської молоді, — активісти принесли труну до будинку Орбана

Дружба з путіним ховає майбутнє угорської молоді, — активісти принесли труну до будинку Орбана

"Він зробив те саме, що і його деспотичні попередники: пов'язав долю Угорщини з путінською державою радянсько-російського типу.

Зараз у нас немає радянських військ, як у 1989 році, а путінські агенти впливу, які розпалюють ненависть в угорському суспільстві, є.

Тепер ми повинні боротися з ними! Інакше "майбутнє угорської молоді залишиться в труні". Наше спільне майбутнє", — наголосив активіст Золтан Керестені.

Джерело: https://t.me/znua_live/103685

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Угорщина знову шантажує ЄС
21.07.2023 08:00    162
В Орбана все стабільно: він вкотре заявив, що «Україна давно втратила свою суверенність»
16.07.2023 09:41    356
Орбан призвал прекратить отправлять оружие в Украину и начать переговоры
13.07.2023 09:12    399
Українцю з інвалідністю, якого авіакомпанія зняла з літака, допомогли повернутися додому.
12.07.2023 08:22    233
Бабуся загиблого Наеля, якого у Франції застрелив поліцейський, закликала протестувальників припинити заворушення
03.07.2023 08:53    263
Угорський «путін»: Орбан марно бубонить про замирення України з терористами рф
29.06.2023 08:30    283
Венгры на какой стороне?
23.06.2023 06:45    340
Україна повернула додому трьох військовополонених з Угорщини
21.06.2023 07:11    185
Наші полонені в Угорщині! Угорщина в ЕС чи ні?
20.06.2023 06:42    659
У Сербії десятки тисяч людей вийшли на мітинги з вимогою відставки президента країни Александара Вучича
18.06.2023 09:10    489
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 