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Дружба з путіним ховає майбутнє угорської молоді, — активісти принесли труну до будинку Орбана
"Він зробив те саме, що і його деспотичні попередники: пов'язав долю Угорщини з путінською державою радянсько-російського типу.
Зараз у нас немає радянських військ, як у 1989 році, а путінські агенти впливу, які розпалюють ненависть в угорському суспільстві, є.
Тепер ми повинні боротися з ними! Інакше "майбутнє угорської молоді залишиться в труні". Наше спільне майбутнє", — наголосив активіст Золтан Керестені.
Джерело: https://t.me/znua_live/103685