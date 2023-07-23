Дружба з путіним ховає майбутнє угорської молоді, — активісти принесли труну до будинку Орбана

"Він зробив те саме, що і його деспотичні попередники: пов'язав долю Угорщини з путінською державою радянсько-російського типу.

Зараз у нас немає радянських військ, як у 1989 році, а путінські агенти впливу, які розпалюють ненависть в угорському суспільстві, є.

Тепер ми повинні боротися з ними! Інакше "майбутнє угорської молоді залишиться в труні". Наше спільне майбутнє", — наголосив активіст Золтан Керестені.

Джерело: https://t.me/znua_live/103685

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