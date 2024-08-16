Двоє загиблих, 12 поранених: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

19:30 с. Козача Лопань, Харківський район: горіла господарча будівля. Пошкоджено мотоцикл.

17:45 с. Тимофіївка: Богодухівський район: внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні і два одноповерхові багатоквартирні будинки та господарчі споруди, енергомережі.

15:33 с. Приколотне, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіли меблі та конструктивні елементи та дах складської будівлі. Постраждали шестеро людей. Загинули 45-річний та 58-річний чоловіки.

15:20 с. Приколотне, Куп’янський район: внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю Приколотнянської школи.

12:33 селище Золочів: наслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджено заклад дошкільної освіти, Золочівський будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг, приватне підприємство. Постраждало шестеро людей (з них одна дитина).

12:17 с. Борова, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 1 га.

11:00 с. Одноробівка, Богодухівський район: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Агентство Телевидения Новости