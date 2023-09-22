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Эксперт про импортозамещение: в монитор для вида вставили российский чип, который можно заменить проволокой

Эксперт про импортозамещение: в монитор для вида вставили российский чип, который можно заменить проволокой

Техноблогер Максим Горшенин, в прошлом сотрудник компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), рассказал, как сейчас в россии происходит «импортозамещение» электроники.

Он изучил российский монитор компании LightCom, в котором, как утверждается, работает отечественный микроконтроллер «Миландр». Это позволяет считать монитор «импортозамещенным», что дает преимущества при госзакупках. Данный монитор получил самое большое количество баллов в рейтинге Минпромторга.

Однако, как выяснил Горшенин, контроллер «Миландр» оказался практически бесполезным — он не играет особой роли и, судя по всему, нужен только для получения баллов локализации. Если его отпаять и соединить схему напрямую, монитор продолжит работать. Нужные же функции выполняет спрятанный под радиатором тайваньский чип Realtek.

Джерело: techinsider.ru

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