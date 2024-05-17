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Франція ввела війська у Нову Каледонію та заборонила там TikTok

Франція ввела війська у Нову Каледонію та заборонила там TikTok

Франція запровадила надзвичайний стан в Новій Каледонії - французькій заморській території в Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, надзвичайний стан у Новій Каледонії було запроваджено на фоні заколотів, які спалахнули останніми днями. Там було введено військових "для забезпечення безпеки" у портах та аеропорту.

Також там заборонили соціальну мережу TikTok.

"Військовослужбовці збройних сил розгортаються для забезпечення безпеки портів і аеропорту Нової Каледонії", - розповів Атталь.

Водночас відомо, що верховний комісар Нової Каледонії Луї Ле Франк оголосив комендантську годину на території.

Вранці, 16 травня там відбудеться засідання міжвідомчої групи головою якої буде президент Франції Емманюель Макрон.

Що відомо про Нову Каледонію

Нова Каледонія це острів-держава в Тихому океані, поблизу Австралії та є заморським володінням Франції. Днями там почались протести після того, як влада змінила правила голосування на місцевих виборах. Вже відомо про трьох загиблих.

Нові правила стосувались питання того чи дозволяти французам, які прожили в Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на місцевих виборах. Влада побоюється цього, вважаючи що таким чином відбудеться "розмивання" голосів корінного населення.

Джерело: rbc.ua

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