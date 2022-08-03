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G7 раскрыла детали плана по запрету транспортировки нефти из рф

G7 раскрыла детали плана по запрету транспортировки нефти из рф

Страны G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении, пишет «Bloomberg».

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», — говорится в документе.

Также в заявлении стран говорится, что G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из россии.

Джерело: sprotyv.info

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