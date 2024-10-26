Харківщина, 26 жовтня

▪️ 23:53 Куп'янський р-н, Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

▪️ 12:35 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гур’їв Козачок. Ворожий дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

▪️ 08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків. Загинула жінка, 61-річна жінка.

На Харківському напрямку наші війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 160 осіб (серед них 4 дитини).

Джерело: https://t.me/synegubov/11726

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