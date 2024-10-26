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Китай обмежує поставки дронів до росії після переговорів путіна і Сі Цзіньпіна у Казані — Міністерство торгівлі КНР

Китай обмежує поставки дронів до росії після переговорів путіна і Сі Цзіньпіна у Казані — Міністерство торгівлі КНР

В останній день саміту БРІКС офіційний представник китайського Мінторгу Хе Яньдун на спеціально скликаній прес-конференції нагадав, що з 1 грудня Пекін запроваджує нову систему експортного контролю.

У рамках цієї системи продажі дронів будуть можливими тільки за умови отримання ліцензії від уряду.

А експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БпЛА або комплектуючих до них.

Чиновник додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати незаконний експорт.

"Ці заяви явно сигналізують про те, що керівництво КНР чутливе до критики Заходу, який звинувачує Пекін у підтримці на плаву російської економіки.

Також це ще один сигнал москві про те, що підтримка Китаю не безмежна", — зазначив у коментарі CNBC керуючий директор Teneo Габріель Вілдау.

Джерело: https://t.me/znua_live/173356

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