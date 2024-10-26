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По кому плакав Гутерріш?

По кому плакав Гутерріш?

Кого саме він оплакує? Терориста який керував різнею 7 жовтня? — міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розкритикував генсека ООН за співчуття з приводу загибелі бойовика ХАМАС.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував у соцмережі X допис, в якому завуальовано висловив співчуття з приводу смерті Мухаммеда Абу-Ітіуї, командира підрозділу "Нухба", яке входить до структури ХАМАС.

"Гуманітарна ситуація на півночі Ґази — найгірша, яку ми бачили з початку цього жахливого кошмару.

Наша кампанія з вакцинації від поліомієліту мала б розпочатися вже зараз, але ми були змушені призупинити її через безперервне насильство та постійну відсутність доступу. Це наражає на ще більший ризик деякі з найбільш вразливих жертв війни.

А у центральній частині сектору Ґази внаслідок удару загинув ще один наш співробітник БАПОР.

Нам терміново потрібне припинення вогню, негайне і безумовне звільнення всіх заручників, ефективна доставка допомоги, припинення окупації і незворотний прогрес на шляху до вирішення конфлікту за принципом "двох держав", — написав Гутерріш.

Кац зауважив, що, вочевидь, у повідомленні Гутерріша йдеться саме про Абу-Ітіуї, який 7 жовтня 2023 року керував діяльністю бойовиків ХАМАС біля кібуца Реїм. Зокрема, командував терористами, які розстрілювали ізраїльтян, що ховалися в бетонних укриттях уздовж шосе № 232. Паралельно, як з'ясувала ізраїльська розвідка, Мухаммед Абу-Ітіуя значився водієм в автопарку БАПОР в Ґазі.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, оголошений персоною нон-грата в Ізраїлі, сягнув нових висот лицемірства і бездушності. Учора ввечері він журився з приводу ліквідації свого "колеги по БАПОР" силами Армії оборони Ізраїлю в секторі Ґази.

Кого саме він оплакує? Мухаммеда Абу-Ітіую, командира підрозділу "Нухба" з батальйону "Аль-Бурейдж", який керував різаниною в притулку біля кібуца Реїм 7 жовтня. Гутерріш і БАПОР є співучасниками воєнних злочинів", — написав Кац.

Джерело: https://t.me/znua_live/173501

Новости портала «Весь Харьков»

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