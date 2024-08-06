«Героїнове голодування»: таліби знищили 95% афганського маку — США та ЄС шоковані

Чому демократії так переживають за своїх наркоманів?!

Китай почав третю опіумну війну проти Заходу — після програшу перших двох у ХІХ ст. Уряд КНР розпалює епідемію залежності від синтетичного опіоїда фентанілу в Сполучених Штатах та євроспільності. Через спеціальні державні програми Пекін субсидує виробництво компонентів синтетичних опіоїдів. Це ще один фронт гібридної війни, на якому Сі несподівано отримав перевагу.

▶ ️Афганістан був головним виробником опіуму у світі, експортуючи понад 80% світового споживання. Та після приходу до влади у 2022 таліби знищили практично всі плантації маку, фактично давши фори китайській програмі наркотичної колонізації західного світу.

• В арсеналі сучасної зброї проти Заходу Китай давно уже зробив ставку на фентаніл — синтетичний опіоїд, штучно створений, на відміну від природних опіоїдів, таких як морфін, який добувають з маку.

• Фентаніл у десятки разів сильніший за героїн і морфін, викликає дуже сильну фізичну та психологічну залежність. Його вживання часто призводить до передозування, пошкодження серця, печінки, нирок та інших органів. Значно швидше, ніж героїн, спричиняє депресію, тривогу, психози та інші психічні розлади.

• Та китайський сурогат не набував особливої популярності, оскільки на ринку був «натуральний» героїн — з морфіну. Морфін добувають з опію, виготовленого з недозрілих маків. І це був здебільшого афганський продукт, якого правовірні таліби позбавили європейського та американського споживача (ніякого тобі захисту прав споживачів).

• Саме афганська набожність створила нові можливості для Китаю: синтетичні опіоїди дедалі активніше штурмують традиційний ринок героїну і косять людей. Лише в США торік синтетичні опіоїди, особливо фентаніл, забрали життя близько 75 000 осіб і ситуація може повторитися в Європі, де теж настає «героїновий голод».

▶ ️Китай уже разів з 20 домовлявся з США та ЄС «розібратися», «подолати» та «більше так не робити». Але крім соціально-економічного удару по «загниваючому Заходу», — «наркотичні диверсії» для Пекіна — це питання національної гідності.

• Йдеться про дві опіумні війни – два збройних конфлікти, що відбулися у XIX столітті між Китаєм та західними державами (Великою Британією та Францією): британські торговці контрабандно ввозили в Китай великі обсяги опіуму, вирощеного в Індії, що призводило до масової наркоманії серед китайців. Пекін намагався заборонити незаконну торгівлю, і постійно вилучав британські запаси наркотику. В результаті британці, а потім французи пішли війною на Китай.

• Війна мала жахливі наслідки для Китаю: країна вимушена була відкрити порти для іноземців, сплатити великі контрибуції, втратити частину територій. Фактично так почався період напівколоніального статусу Китаю. Навіть росія тоді "віджала" трішки китайських територій.

▶ ️Ця історія — прекрасна ілюстрація того, наскільки багатошаровим є цей світ. Українцям слід розуміти, що коли лідери Європи та Китаю чи США та Китаю зустрічаються, то т.зв. «українське питання» є далеко не пріоритетним на порядку денному. Про значну частину міждержавних конфліктів ми можемо навіть і не здогадуватися... однак вони існують.

Опіумні війни в Китаї

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1012

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