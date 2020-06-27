Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:54
Просмотров: 67

Главарь «ДНР» расширил список лиц, которым запрещен выезд с территории ОРДО

Главарь «ДНР» расширил список лиц, которым запрещен выезд с территории ОРДО

Главарь «ДНР» Денис Пушилин дополнил перечень «категорий должностных лиц республики», которым временно запрещен выезд за пределы оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает «Восточный вариант» со ссылкой на СМИ оккупантов, в новой «редакции указа» от 19 марта, который был издан вскоре после введения в ОРДО режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, когда выезд за пределы «днр» был запрещен «руководителям органов власти разных уровней и их заместителям», запрет распространяется также на:

— служащих и прочих работников «Центрального Республиканского Банка»;

— руководителей структурных подразделений государственных органов, их заместителей и иных госслужащих;

— руководителей структурных подразделений, их заместителей, специалистов и иных работников местных администраций;

— руководителей и работников госкорпораций и госконцернов.

При этом определены исключительные ситуации, в которых «должностные лица» перечисленных в документе категорий имеют возможность выезжать из оккупированных территорий. Речь идет о поездках в служебных целях, для экстренного лечения, в связи с тяжелой болезнью или смертью близких родственников. Для осуществления этих поездок предусмотрены процедуры документального подтверждения и письменного согласования.

Напомним, оккупационные власти «днр» будут выпускать граждан на подконтрольную Украине территорию лишь после письменного заявления об отказе возвращения обратно в ОРДО до окончания пандемии COVID-19.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ордло

Читайте ещё:

Гаубиці, танки, РСЗО: зафіксовано чергові факти порушення окупантами Мінських домовленостей
24.06.2020 11:30    136
Пушилин приказал не впускать назад в «ДНР» поехавших в Украину за пенсией
23.06.2020 09:36    321
Оккупанты запрещают ОБСЕ доступ к определенным районам на Донбассе: данные отчета
21.06.2020 13:02    168
«Л/ДНР» – хотели угольную Швейцарию, а получили репрессивную Северную Корею
21.06.2020 11:53    265
Боевики на Донбассе существенно повысили интенсивность огневых ударов
19.06.2020 10:52    111
У КПВВ «Новотроїцьке» оформлено понад 45 тонн допомоги жителям ТОТУ
19.06.2020 10:17    104
Массовая раздача паспортов РФ в Украине: чего добивается Кремль
19.06.2020 07:00    231
В ОРДЛО перестала работать украинская мобильная связь
15.06.2020 07:11    226
СБУ оголосила про підозру у посяганні на основи національної безпеки учасникам групи «Сапфір». Серед них – російський кадровий розвідник
13.06.2020 10:39    206
В разгар пандемии COVID-19 в «ЛДНР» спешно готовятся к «путинскому» параду
13.06.2020 10:01    185
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 