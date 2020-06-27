Главарь «ДНР» расширил список лиц, которым запрещен выезд с территории ОРДО
Главарь «ДНР» Денис Пушилин дополнил перечень «категорий должностных лиц республики», которым временно запрещен выезд за пределы оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщает «Восточный вариант» со ссылкой на СМИ оккупантов, в новой «редакции указа» от 19 марта, который был издан вскоре после введения в ОРДО режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, когда выезд за пределы «днр» был запрещен «руководителям органов власти разных уровней и их заместителям», запрет распространяется также на:
— служащих и прочих работников «Центрального Республиканского Банка»;
— руководителей структурных подразделений государственных органов, их заместителей и иных госслужащих;
— руководителей структурных подразделений, их заместителей, специалистов и иных работников местных администраций;
— руководителей и работников госкорпораций и госконцернов.
При этом определены исключительные ситуации, в которых «должностные лица» перечисленных в документе категорий имеют возможность выезжать из оккупированных территорий. Речь идет о поездках в служебных целях, для экстренного лечения, в связи с тяжелой болезнью или смертью близких родственников. Для осуществления этих поездок предусмотрены процедуры документального подтверждения и письменного согласования.
Напомним, оккупационные власти «днр» будут выпускать граждан на подконтрольную Украине территорию лишь после письменного заявления об отказе возвращения обратно в ОРДО до окончания пандемии COVID-19.
Источник: sprotyv.info