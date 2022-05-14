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Главные новости из Харьковской области, 13 мая

Главные новости из Харьковской области, 13 мая

● Войска России отходят от Харькова и пытаются не пустить ВСУ в тыл,- Генштаб

● На Харьковщине в Дергачах погибли 2-е людей и 4-ро ранены. В результате обстрелов в Золочевской громаде пострадали 3 человека, а в Балаклее-2. На Салтовке3-е пострадавших.

● В Шебелинке Изюмского района снарял прилетел в ангар. 3-е людей погибли

● С 16 мая в Харькове запускают общественный транспорт, метро начинают готовить к запуску. Людей, которые потеряли дом из-за обстрелов и вынуждены жить в метрополитене, переселят в общежития

● Русскую Лозовую предлагают переименовать в Украинскую Лозовую

● Три моста через Северский Донец уничтожены оккупантами

● 93-я бригада из Днепра под Харьковом уничтожила 3 российских непробиваемых танка Т-72БЗМ

#Харьковская_Область

Источник: https://t.me/u_now/48735

Новости портала «Весь Харьков»

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