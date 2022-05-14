Главные новости из Харьковской области, 13 мая
● Войска России отходят от Харькова и пытаются не пустить ВСУ в тыл,- Генштаб
● На Харьковщине в Дергачах погибли 2-е людей и 4-ро ранены. В результате обстрелов в Золочевской громаде пострадали 3 человека, а в Балаклее-2. На Салтовке3-е пострадавших.
● В Шебелинке Изюмского района снарял прилетел в ангар. 3-е людей погибли
● С 16 мая в Харькове запускают общественный транспорт, метро начинают готовить к запуску. Людей, которые потеряли дом из-за обстрелов и вынуждены жить в метрополитене, переселят в общежития
● Русскую Лозовую предлагают переименовать в Украинскую Лозовую
● Три моста через Северский Донец уничтожены оккупантами
● 93-я бригада из Днепра под Харьковом уничтожила 3 российских непробиваемых танка Т-72БЗМ
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Источник: https://t.me/u_now/48735