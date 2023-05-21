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Головні новини на ранок

Головні новини на ранок

● Уночі росія атакувала Дніпропетровську область дронами, усі - збито

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Лисак. Також керівник області додав, що окупанти вдарили в артилерії по Нікопольщині, без жертв.

● Бої за Бахмут не припиняються – Генштаб

Український Генштаб повідомляє, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, а бої за місто Бахмут – не припиняються.

● Росія запустила фейк про «зникнення Залужного» через пік напруги у Бахмуті – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни вигадали фейк про зникнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

«Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались».

Джерело: https://t.me/spravdi/29331

Новости портала «Весь Харьков»

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