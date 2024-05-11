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ЗМІ з’ясували результати дронового удару ГУР по НПЗ у Калузькій області

ЗМІ з’ясували результати дронового удару ГУР по НПЗ у Калузькій області

Об’єкт, на який сьогоднішньої ночі здійснила атаку ГУР, — чергове найбільше нафтохімічне підприємство рф у Калузькій області (за 300 кілометрів від кордону з Україною), яке займається перегонкою товарного «чорного золота» і газового конденсату.

Про те, що вночі на п’ятницю, 10 травня, сили ГУР Міноборони провели успішний удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) на території Калузької області рф, пише «НБН», посилаючись на джерела «РБК-Україна».

Як стало відомо, цю атаку здійснили кілька вітчизняних дронів-камікадзе, і всупереч «чудовій роботі» протиповітряної оборони країни-агресора, в місці «прильоту» ударних безпілотників почалося сильне загоряння, після серії з п’яти «хлопків».

За запевненнями очевидців інциденту, вогонь спочатку злегка охопив паливні місткості, але, зрештою, вивів з ладу і «випалив»:

● одну установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (дає змогу переробляти 1,2 млн тонн нафти/щороку);

● три цистерни з ДП (дизельним пальним);

● одну цистерну з паливно-мастильними матеріалами (мазутом).

Джерело: nbnews.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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