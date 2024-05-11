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«Київ байдужий до тимчасово окупованих територій України та Криму». Це – неправда

«Київ байдужий до тимчасово окупованих територій України та Криму». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: Крим і схід України є зонами інтересів росії та є неважливими для української столиці. Таку заяву журналіста Гленна Грінвальда тиражують кремлівські ЗМІ.

Правда: Крим, як і всі тимчасово окуповані росіянами території України були, є і залишаються українськими. Чинна влада і Сили оборони за підтримки союзників роблять усе можливе для їхньої якнайшвидшої деокупації.

А Гленн Грінвальд активно поширює російську дезінформацію на західну аудиторію. Зокрема, він просував наратив про те, що Україною начебто керують США. При цьому він говорить, що США немає сенсу допомагати Україні у боротьбі проти росії.

Також Грінвальд поширював конспірологічні теорії про «біолабораторії США» в Україні. Вірити його заявам – небезпечно.

Джерело: https://t.me/spravdi/38524

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