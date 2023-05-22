Головні новини на ранок

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● Уночі на Одещині знищили російський безпілотник
Як повідомили в ОК «Південь», ударний БпЛА сили протиповітряної оборони знищили над морем.
● Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Запоріжжі прогриміли вибухи
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Водночас голова Дніпропетровської ОВА Лисак у Telegram зазначив:
- Цієї ночі захисники з ПвК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.
● На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити позиції південніше Іванівського
Про це повідомили у зведенні Генштабу. Також ворог вів наступальні дії у напрямку Григорівки, однак успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського.
Джерело: https://t.me/spravdi/29366
Сайт "Дзеркало тижня":
Цієї ночі захисники збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети, — очільник ОВА Сергій Лисак.
Проте, на жаль, область зазнала і руйнувань:
● у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості;
● пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки — пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси;
● влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі;
● в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети;
● постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років — у лікарні.
● зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних. А ще — дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені шість авто.
Джерело: https://t.me/znua_live/94045