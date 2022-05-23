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Громада, яка весь час на лінії вогню. Золочевську ОТГ знову обстріляли

Громада, яка весь час на лінії вогню. Золочевську ОТГ знову обстріляли

Російські обстріли пошкодили вісім будинків у Золочівській громаді на Харківщині. Зранку 23 травня російські військові вдарили з артилерії по селу Світличне та Уди Золочівської громади.

Внаслідок цього пошкоджено вісім будинків. Поранених внаслідок обстрілу немає, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.За словами Коваленка, люди продовжують виїжджати з прикордонних сіл, які перебувають під щоденними обстрілами артилерії та авіації.

Золочівська громала є прикордонною, рашисти обстрілюють її як з території рф, так й з окупованої Казачої Лопані. При цьому, розповідають місцеві мешканці, ворог прицільно б’є по мирним об’єктам, ракетами трощить приватні будинки, вбиває людей, ціляться у школи та лікарні, розповідає редактор газети “Зоря” Василь Мірошник. Їх редакція також зазнала удару, він був не випадковий, впевнений журналіст, адже не всім довподоби фіксація злочинів рашистів

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