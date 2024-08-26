Хакери Anonymous пригрозили владі Грузії масштабними кібератаками

Міжнародний рух хакерів і активістів Anonymous пригрозив правлячому уряду партії «Грузинська мрія» масштабними кібератаками, якщо ті не відмовляться від авторитарної політики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsGeogia.

«Грузинська демократія висить на волосині, і саме ви тримаєте ніж. Знайте – ми не терпітимемо цей очевидний напад на свободу. Якщо ви продовжите цю авторитарну політику, то викличете шторм, який не зможете контролювати. Ми зруйнуємо ті самі системи, на які ви покладаєтеся для придушення свого народу», — заявили в Anonymous.

В Anonymous порівняли «Грузинську мрію» з «найтемнішими режимами Білорусі та Північної Кореї». На їхню думку, уряд Грузії повторює «репресивні тактики у Венесуелі, де режим Мадуро систематично руйнує демократичні інституції, щоб утриматися при владі».

Востаннє погрози від Anonymous «Грузинська мрія» отримувала навесні цього року. Хакери обіцяли помститися за жорстокий розгін демонстрації проти закону про «іноагентів».

За кілька днів група взяла відповідальність за атаки на сайти Мін'юсту Грузії, партії влади та проурядового телеканалу PosTV.

Днями правляча партія Грузії пообіцяла оголосити поза законом практично всіх своїх політичних опонентів у разі цьогорічної перемоги на парламентських виборах.

Джерело: ukrinform.ua

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