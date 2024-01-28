Хакери ГУР успішно атакували російську компанію, яка працювала на "оборонку"

В результаті кібератаки у росії знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Зазначається, що ця компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/40440

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