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Харьковчан предупредили об опасности падения сосулек с крыш домов

Харьковчан предупредили об опасности падения сосулек с крыш домов

Харьковчан просят остерегаться падения сосулек с крыш домов.

По информации пресс-службы Харьковского городского совета, за минувшие сутки на линию  Городской информационно-диспетчерской службы поступило около 1 тысячи заявок на снятие сосулек и наледи с крыш домов.

Об этом сегодня сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков. 

По его словам, ежедневно на борьбу с сосульками выезжают около 170 альпинистов и более 15 автовышек.

За день бригады успевают очистить от снега и наледи до 150 зданий, однако им осложняют работу погодные условия, в частности, обильные снегопады и резкие перепады температуры, способствующие нарастанию льда и образованию новых опасных зон. 

«Харьковчане должны быть максимально осторожны и внимательны, проходя вдоль фасадов зданий и при входе в подъезды, над которыми есть снежные шапки и наледи сосулек», - отметил Роман Нехорошков. 

В то же время он сообщил, что возле опасных мест устанавливаются ограждения, сигнальные ленты и развешиваются объявления на домах и подъездах, в которых жителей во избежание травм просят обходить опасные места.

«Усложняет процесс борьбы с сосульками то, что альпинисты могут работать только в течение светового дня – с 8:00 до 17:00. При этом им необходимо оградить место работы и обеспечить безопасность пешеходам при сбрасывании снега с кровель, что тоже занимает время. Поэтому мы будем работать и в выходные дни, поскольку по прогнозу снова ожидаются аномальные погодные условия: повышение температуры, а потом - заморозки до 8 градусов», - добавил Роман Нехорошков.

Также директор департамента попросил автомобилистов не оставлять машины в опасных местах, чтобы тем самым не нанести ущерб своему имуществу, а также не мешать работе коммунальщиков. 

Всего за последнюю неделю от харьковчан было получено более 2 тысяч заявок.

В горсовете напомнили, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или в КП «ХРСП».

 

Агентство Телевидения Новости

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