Харьковчане задолжали за газ три миллиарда

По состоянию на 1 января 2022 года задолженность потребителей за газ составила 3,06 млрд грн.

Как сообщили в ООО "Харьковгаз сбыт", долги свыше 1000 гривен накопили свыше 89 тысяч должников.

На предприятии отметили, что среди клиентов компании - 163 тысячи потребителей, которым назначена субсидия. Среди них – почти 32 тысячи должников, общая сумма их долга составляет 24,523 млн. грн.

При этом по состоянию на 1 января 2021 среди клиентов компании было 132 тысячи субсидиантов, а долг за газ у получателей государственной помощи насчитывал 21,065 млн грн.

В компании напомнили, что основным требованием для получателя субсидии является своевременная оплата услуг ЖКХ. В случае просроченной более чем на три месяца задолженности за потребленный газ субсидия на следующий сезон назначаться не будет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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