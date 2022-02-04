«Харьководоканал» за год через суд взыскал с жителей Харькова 37 млн грн долгов

На данный момент население задолжало за услуги КП «Харьковводоканал» более 712 млн грн.

Об этом сообщил директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, передает корреспондент МГ «Объектив».

«На сегодня существует значительная задолженность наших абонентов за предоставленные услуги. В частности, категория «население» имеет задолженность более 712 млн, а юридические лица — более 54 миллионов», — говорит Грущак.

По его словам, предприятие использует все рычаги воздействия на должников в рамках действующего законодательства.

«Каждый день мы готовим и направляем в суд документы о взыскании задолженности с наших абонентов. Законодательством предусмотрены другие меры воздействия на должников. Это и наложение ареста на имущество, и запрет выезда за границу, и другие. Также законом предоставлено право отключать от получения услуг абонентов, даже без их присутствия», — объяснил Грущак.

При этом на предприятии входят в положение людей: если абонент не может единовременно заплатить долг, он может обратиться в абонентский отдел и заключить договор о реструктуризации, то есть об отсрочке оплаты долга.

Сотрудник департамента принудительных взысканий и контроля КП «ХКОВ» Максим Качуринец призывает харьковчан не доводить дело до суда, ведь в этом случае, им придется заплатить на порядок больше.

«При обращении в суд, кроме суммы, которая будет взыскиваться за услуги, должнику насчитывают установленные государством санкции – 3% индекс инфляции. Кроме того, придется оплатить судебный сбор. Эта сумма фиксированная, она составляет 2 481 гривну. Когда мы в конечном итоге выходим на решение суда, сумма (от первоначальной, которую мы предъявляли) повышается до 20%», — говорит Качуринец.

Он уточнил, что в прошлом году предприятие взыскало 37 млн грн с населения, из них около 6 млн – дополнительные расходы только на этапе судебного решения (индекс инфляции и судебный сбор).

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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