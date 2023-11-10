Харківщина. 10 листопада

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, Куп‘янськ, Борова Ізюмського району.

Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп’янського району.

На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 7 атак противника.

Внаслідок обстрілу окупантів у с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда.

О 23:45 у м. Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ "УРАГАН" пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи.

▪️ Постраждалих протягом доби серед цивільного населення не зафіксовано.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 11,4 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 10.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 236 дітей. Підлягають евакуації ще 55. Евакуація триває.

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