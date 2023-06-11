Харківщина. 11 червня
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
▪️ Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа.
За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.
У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.
- За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.
▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать ворога. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!
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