Харківщина. 11 червня

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа.

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.

У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

- За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать ворога. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»