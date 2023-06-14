Харківщина. 14 червня
Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
▪️ У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа.
У с. Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.
У м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.
▪️Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!
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