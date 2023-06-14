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Харківщина. 14 червня

Харківщина. 14 червня

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа.

У с. Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.

У м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

▪️Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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