Харківщина. 14 червня

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа.

У с. Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.

У м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

▪️Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

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