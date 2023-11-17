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Харківщина. 17 листопада

Харківщина. 17 листопада

Близько 03:20 ночі ворог обстріляв смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

▪️ Протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. Зокрема, ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.

У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарчі споруди.

Внаслідок удару КАБ по смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини.

▪️Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

▪️На Куп'янському напрямку за добу наші захисники відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки та Петропавлівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,2 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 17.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 279 дітей. Підлягають евакуації ще 15. Евакуація триває.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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