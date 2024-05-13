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Дії росії під Харковом є "вкрай небезпечними" - Кемерон

Дії росії під Харковом є вкрай небезпечними - Кемерон

Просування російських військ під Харковом є "вкрай небезпечним" моментом у війні росії проти України. Таку думку висловив (https://p.dw.com/p/4flFF?maca=Ukr-Red-Telegram) міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Це тільки підкреслює, що це - невиправдане, незаконне вторгнення (президента рф Володимира. - Ред.) путіна в незалежну, суверенну державу, - заявив глава британської дипломатії, коментуючи відповідну вступну ремарку ведучого. - І ось зараз він ніби знову здійснив вторгнення на північ від Харкова".

За словами Кемерона, "ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям". При цьому він наголосив, наскільки важливим було узгодження Лондоном пакету допомоги Україні, який передбачає виділення їй щорічно 3 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 3,47 мільярда євро). Глава МЗС Сполученого Королівства закликав й інші країни наслідувати цей приклад.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23191

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