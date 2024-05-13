Новини однією строкою

● Адміністрація президента США всіма силами намагається запобігти повномасштабному наступу Ізраїлю на місто Рафах. Як пише The Washington Post, американські чиновники пропонують Ізраїлю конфіденційні розвіддані, щоб вони допомогли військовим точно визначити місцеперебування лідерів ХАМАС.

● росія каже про контроль над 9 селами північної Харківщини. У ЗСУ відповідають, що там тривають "оборонні операції"

● Молдова проведе 5-денні військові навчання для резервістів

● Розвідка Південної Кореї: росія використовувала на війні проти України РСЗВ із КНДР

● Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

● Умєров про створення Командування безпілотних систем: "Ми будемо першою країною, яка буде ділитися досвідом з іншими"

● Репрезентативный опрос Yougov показывает, что 48% немцев не верят в нападение рф на страны НАТО до 2030 года. 36% верят в такое развитие событий, а еще 15% затрудились с ответом. Опрос показывает, что более трети немцев уже живет с мыслью о грядущей войне (и таких людей будет все больше), которую все чаще предрекают западные эксперты. Большинство опрошенных, однако, все еще продолжает отгонять неприятные мысли. По-человечески это понятно, с точки зрения грядущего противостояния - опасно.

● росія ввела «зелені карти» для українців: без них їм загрожує видворення

● Сирський: в одних районах у сил рф «частковий успіх», а в інших – «ЗСУ їх витісняють»

● Скільки танків та артилерії залишилося на базах зберігання рф? Залишки бронемашин і артустановок, що залишилися в росії, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень на початок 2024 року

● У Харкові провели пробні уроки в підземній школі

● В Волчанске остается до 500 жителей, город под постоянным огнем, погибшая и раненые

● Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус

● Грузинський прем'єр Кобахідзе погрожує опозиції, яка нібито готується штурмувати парламент

● В Литве оштрафовали компанию за покупку товаров у подсанкционных фирм рф

● СМИ: В Греции за шпионаж осудили экс-сотрудника турецкого консульства

● В результате масштабного пожара в торговом центре, расположенном в варшавском районе Бялоленка, сгорела почти вся торговая площадь с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.

● российские пограничники выводятся из постов на границе Армении и Азербайджана. По всей видимости, они будут заменены наблюдателями из Евросоюза.

● Омский чиновник назвал жителей, пострадавших от паводка, клоунами и посоветовал им самостоятельно строить дамбы.

● Пломбииир! В Нововоронеже ветеранам ко дню Победы подарили просроченный набор продуктов. На товарах не было этикеток со сроком годности, а сами продукты были некачественными: мясо оказалось протухшим и вонючим, а рыба была коричневого цвета. Чиновники администрации пояснили, что продукты закупал некий предприниматель. Раскрывать его имя не стали ни в совете ветеранов, ни в мэрии.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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