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Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

В сети много деталей, мало общей картины. Чуть соберём.

На видео запечатлён момент взрыва. Картинка 1: основное направление взрыва - от дома к жёлтой будке с зелёными дверями и синему зданию.

Картинка 2: наглядней дом и будка с зелёными дверями.

Картинка 3: примерный ракурс, с которого снимает камера. На первом плане для наглядности – здание спортивно-оздоровительного комплекса «Луч».

Самое интересное – общий план. Картинка 4. Красной точкой обозначена видеокамера. Место взрыва. Но главное – направление.

С северо-востока на юго-запад.

Уточнил у специалистов. Мнение единодушное.

1.Никакой «обломок» «Точки» или «снаряд» «Ольхи» не привёл бы к таким разрушениям. россияне как всегда врут.

2.Направление взрыва показывает: либо что-то взорвалось в доме на нижних этажах/в подвале. Либо нечто летело с северо-востока и попало в дом «сзади».

А там украинских войск не может быть от слова совсем.

А кто там есть?

Там есть доблестное российское ПВО. И ещё более доблестная российская авиация, которая уже неоднократно бомбила Белгород и даже сознавалась в «нештатных сходах» боеприпасов.

Пока у нас нет качественного видео с северо-восточного ракурса. Но косвенные признаки указывают: с высокой вероятностью это какой-то из российских авиабоеприпасов (КАБ, УМПБ). Конкретный тип – бетонобойный или ещё какой – это предмет дискуссии специалистов.

Версию намеренного подрыва дома россиянами тоже пока исключить нельзя.

В любом случае они будут обвинять Украину для оправдания своих зверств. Картинка зрелищная, будет в зарубежных медиа. А там принято обильно цитировать российское враньё.

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Пропагандисти не можуть домовитись і дають різні версії вибуху будинку в Бєлгороді. Але почерк фсб просто кидається в очі:

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

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Кремлёвский канал "Война с фейками", который репостнул Соловьёв, дважды отредактировал картинку с направлением удара по жилому дому в Белгороде.

Что интересно, вначале они действительно указали настоящее место прилёта и правдоподобное северо-восточное направление - то есть со стороны россии, а не Украины.

Видимо, поняв, что они запостили неудобную правду, срочно пришлось редактировать картинку и указывать новое место прилёта - юго-восточную сторону дома, чтобы выглядело как будто со стороны Украины - второй вариант.

Но, видимо, поняв, что они совсем уж "махнули" с местом прилёта, ведь прекрасно видно, (https://t.me/ToBeOr_Official/15049) куда прилетело, они снова отредактировали картинку, указав теперь уже восточную сторону дома, что ближе к месту прилёта, но всё ещё можно выкрутить как будто прилёт был со стороны Украины.

В войне с фейками главное не разоблачить самих себя.

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Дом в Белгороде

Джерело: https://t.me/kopytkoav/431

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