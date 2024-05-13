Трохи добрих новин зараз не завадить

Рашистів блокували в місті Красногорівка на заводі вогнетривких матеріалів, - речник «Хортиці» Назар Волошин

«Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами. Час від часу ворог поодинокими групами намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці.

Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби і намагання ворога зайти у місто.

Окупанти, які прорвалися на сході Красногорівки і заховалися на території залишків вогнетривкого заводу перебувають зараз у складному становищі, вони практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки. Наші воїни відрізали їм логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу.

Наші захисники стримують просування противника вглиб міста, ситуація знаходиться під контролем. Місто також перебуває під контролем підрозділів 59-ої ОМБр ім. Я.Гандзюка ЗСУ. Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/53646

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