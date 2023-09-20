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Харківщина, 20 вересня

Харківщина, 20 вересня

▪️Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів.

Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,9 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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