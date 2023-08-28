Харківщина, 28 серпня

● Протягом минулої доби ворож обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, госпіталізації не потребувала.

У с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.

Внаслідок мінометних обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

● Крім того, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.

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