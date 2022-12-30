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Харківщина. 30 грудня

Харківщина. 30 грудня

Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області.

На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий.

▪️Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік.

▪️В області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, знищуючи живу силу та техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та віримо в нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5186

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