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Харківщина. 4 травня

Харківщина. 4 травня

Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️Вчора ворог обстріляв с. Копанки Ізюмського району. Без постраждалих та масштабних руйнувань.

У с. Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

▪️Також під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу втрат. Віримо в ЗСУ та в Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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