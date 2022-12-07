Харківщина, 7 грудня
Під обстрілами окупантів залишається Куп‘янська громада.
- У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає.
- Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.
- Після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.
- 3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані.
Піротехнічні підрозділи ДСНС знищили за добу 249 вибухонебезпечних предметів.
ЗСУ продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо в Збройні Сили України!
Джерело: https://t.me/synegubov/4972