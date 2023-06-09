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Харківщина. 9 червня

Харківщина. 9 червня

● Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

● Протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.

● На лінії зіткнення тривають бої. Найгарячіше на Куп'янському напрямку. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та нищать ворога. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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