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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 30 червня по 01 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✔ 7 – на ліквідацію пожеж;

✔ 6 – для надання допомоги населенню;

✔ 1 – інший виїзд.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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