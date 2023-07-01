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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 30 червня по 01 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
✔ 7 – на ліквідацію пожеж;
✔ 6 – для надання допомоги населенню;
✔ 1 – інший виїзд.
● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV