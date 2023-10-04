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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 03 по 04 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 38 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж;

1 – чергування;

8 – допомога населенню і комунальним службам;

7 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● 15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загоряння трапились через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 3 га.

● В Ізюмському районі трапилось 2 нещасних випадки, пов’язаних з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях.

У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними він зник кілька днів тому. Ймовірно натрапив на міну, залишену окупантами.

Інший випадок стався увечері 3 жовтня полі біля села Андріївка Донецької громади. Там під час сільськогосподарських робіт знову підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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