Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 24

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 жовтня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 08 по 09 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж;

✅ 7 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Близько 18:00 м. Вовчанськ знову зазнало ворожого обстрілу. Снаряди потрапили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних домоволодіння. В одному з них загинула жінка віком приблизно 50 років. Рятувальники 47-ї ДРПЧ обстежили вражену територію, пожеж виявлено не було. Спостерігалось лише задимлення внаслідок розривів боєприпасів.

● На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням бойових дій, вогнеборці врятували 24-річного чоловіка. Вона виникла о 04:37 у приватному будинку, який не використовувався господарями, за адресою: м. Харків, пров. Прогонний, 1. Загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Врятований отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Площа пожежі склала 100 кв.м. О 05:21 вогонь локалізували рятувальники 8-ї ДРПЧ. Станом на 07:00 триває його ліквідація.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина, 9 жовтня
Сегодня 08:18    6
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    31
Воїни ГУР МО України отримали FPV-дрони від волонтерів з Черкас
Сегодня 07:45    52
Головне за вихідні від "Дзеркала тиждня"
Сегодня 07:33    67
Огляд у ЗМІ подій навколо Ізраїлю:
Сегодня 07:26    74
Так виглядає кладовище в селі Гроза Куп’янського району
Сегодня 07:18    83
Видовищне знищення танка Т-90М окупантів
Сегодня 07:09    81
Оперативна інформація станом на 06.00 09 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 06:58    93
Более 600 человек погибли в Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС
Сегодня 06:50    67
Сын Трампа заявил, что за пару часов войны в Израиле увидел больше материалов, чем за почти 2 года из Украины
Сегодня 06:43    124
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 