Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 08 по 09 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж;

✅ 7 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Близько 18:00 м. Вовчанськ знову зазнало ворожого обстрілу. Снаряди потрапили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних домоволодіння. В одному з них загинула жінка віком приблизно 50 років. Рятувальники 47-ї ДРПЧ обстежили вражену територію, пожеж виявлено не було. Спостерігалось лише задимлення внаслідок розривів боєприпасів.

● На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням бойових дій, вогнеборці врятували 24-річного чоловіка. Вона виникла о 04:37 у приватному будинку, який не використовувався господарями, за адресою: м. Харків, пров. Прогонний, 1. Загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Врятований отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Площа пожежі склала 100 кв.м. О 05:21 вогонь локалізували рятувальники 8-ї ДРПЧ. Станом на 07:00 триває його ліквідація.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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