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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж;

✅ 6 – для надання допомоги населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● Близько 17:07 сталася пожежа у Харківському районі, с. Високий, пров. Новоукраїнський 4. На території приватного домоволодіння горів дах будинку на площі 100 м². Загорання було локалізовано о 17:40 та повністю ліквідовано о 19:35. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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