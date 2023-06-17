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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 червня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 16 по 17 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

● О 23:45 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у м. Куп’янськ. Горів дах двохповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 м.кв. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вогонь ліквідовано о 00:35.

● На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, постраждав чоловік. Подія сталась у м. Ізюм на вул. 24 Серпня, 10. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м. Під час гасіння пожежі самостінйно постраждав чоловік, 1972 року народження, з опіками тіла 4-го ступеню його госпіталізували до Ізюмської центральної лікарні. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3800

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