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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 жовтня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 17 по 18 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж;

✅ 11 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.

● Об 11:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Південнопроєктній міста Харкова. До місця пригоди прибуло 2 пожежно-рятувальних підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС на автоцистернах у складі 10 рятувальників. Площа пожежі склала близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки. Локалізували вогонь об 11:26 та повністю загасили його о 12:18. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

● Об 11:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців міста Харкова. Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі житлового будинку. На щастя пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих. Від подальшої госпіталізації вони відмовились.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● В Ізюмському районі 52-річний чоловік загинув внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади. Підірвався трактор МТЗ. Тракторист, чоловік 1971 року народження, загинув на місці.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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