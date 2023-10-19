Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж;

✅ 11 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 1 – інші виїзди.

● Протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.

● О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у одному із супермаркетів у Індустріальному районі міста Харкова.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах двоповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м. Надзвичайники евакуювали 30 осіб. Жертв та постраждалих немає.

О 19:00 пожежу локалізовано, а о 20:09 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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