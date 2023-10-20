Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

✅ 14 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 1 – інший виїзд.

● О 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору м. Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї. Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. Поранень дістали 2 людей. Вони самостійно звернулись до лікарні за медичною допомогою. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Загалом 2 пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 їм вдалось загасили вогонь.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● О 16:30 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилася на вул. Матросова у м. Харкові. За попередніми даними, чоловік, 1981 року народження збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух. Він отримав міно-вибухову травму лівої ступні, множині поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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