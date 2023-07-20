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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 липня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 липня 2023 року

Протягом доби з 19 липня по 20 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅ 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інший виїзд.

● Близько 12:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 кв.м. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї та 14-ї ДРПЧ, котрі впорались із вогнем о 15:10. Жертв та постраждалих немає.

● Протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по місту Вовчанськ. В результаті одного з ударів, о 14:55 сталася пожежа у приватному житловому будинку та прибудові до нього. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені відділення Служби порятунку міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. О 17:30 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

● 19 липня о 07:30 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження приватного сектору Куп’янська, який вкотре був обстріляний ворожими військами цього дня та напередодні. Виявлені пошкодження об’єктів на території 10-ти приватних домоволодінь: будинки, господарчі споруди, паркани та 2 автомобіля. Постраждав 58-річний мешканець однієї з осель. Також постраждала виробнича будівля одного з підприємств.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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