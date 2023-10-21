Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 20 по 21 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж;

✅ 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

✅ 8 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

✅ 5 – на чергування;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● О 07:30 рятувальники Куп’янська проводили обстеження території селища Куп’янськ Вузловий, яке напередодні вночі обстріляла російська артилерія. Перевіркою виявлені пошкодження 4-х приватних житлових будинків та 5-ти торгівельних кіосків. На щастя обійшлось без потерпілих та пожеж.

● Пожежі, що не пов’язані з військовими діями:

- О 00:17 надійшло повідомлення про загоряння у підвалі житлової 5-типовнрхівки на пр. Тракторобудівників у Харкові. Там горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв.м. Через загрозу від сильного задимлення було прийнято рішення негайно провести евакуацію мешканців всього під’їзду. У супроводі рятувальників на свіже повітря виведено 7 осіб. Під час розвідки у самому підвалі газодимозахисники виявили і врятували 31-річного чоловіка. На місці події працювали 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС. О 02:46 їм вдалося повністю приборкати пожежу.

- О 03:46 у м. Харкові сталася ще одна пожежа. Цього разу у квартирі, що на 2-му поверсі житлової триповерхівки у пров. Забайкальському. Горіли домашні речі та диван на площі 3 кв.м. З охопленої димим квартири вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом та опіки. Її госпіталізували до лікарні Невідкладної швидкої медичної допомоги. Також рятувальники евакуювали з сусідніх квартир 2-х мешканців. О 04:44 відбулась ліквідація вогню. Залучалися 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

- Причини виникнення обох загорянь з’ясовуються.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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