Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 вересня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 20 по 21 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – для надання допомоги населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● Близько 1-ї години ночі ворожі війська здійснили обстріли відразу 2-х населених пунктів Куп’янщини. Внаслідок ударів у с. Куп’янск-Вузловий на території приватного домоволодіння зайнявся гараж. Він горів на площі 25 кв.м. А в селищі Ківшарівка – 5-типоверховий будинок, який станом на теперішній час не використовувався. З вогнем під тиском нових ворожих обстрілів боролись рятувальники 44-ї ДПРЧ. Вони загасили першу пожежу о 02:05, другу – о 04:13. Постраждалих на щастя немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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