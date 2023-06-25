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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 червня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 24 по 25 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
9 – для надання допомоги населенню;
2 – інші виїзди.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 111 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV