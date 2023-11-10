Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 95

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 листопада 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 09 по 10 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

✅ 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 4 – інші виїзди.

● О 06:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинені ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв.м. Вже о 08:18 пожежу вдалось локалізувати та о 09:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали 3-х мешканців цього села до м. Борова.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бачите дописи про «підтвердження українського громадянства» у Telegram? Проходьте повз, і ось чому
Сегодня 08:30    0
Харківщина. 10 листопада
Сегодня 08:02    49
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    78
«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    97
Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка
Сегодня 07:21    110
Запад уже 20 месяцев думает, что Украина должна победить Россию за счёт морального превосходства. Это так не работает
Сегодня 07:12    94
Оперативна інформація станом на 06.00 10 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    88
Путін рветься в «миротворці». Для цього затіває в Європі нову війну
Сегодня 06:36    148
У п’ятницю трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути
Сегодня 06:18    85
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    117
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 