Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 09 по 10 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

✅ 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 4 – інші виїзди.

● О 06:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинені ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв.м. Вже о 08:18 пожежу вдалось локалізувати та о 09:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали 3-х мешканців цього села до м. Борова.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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