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Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2023 року від ДСНС

Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 21 по 22 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 3 – інші виїзди.

● Пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ росії не зафіксовано.

● О 06:21 рятувальники 47-ї ДПРЧ виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт у м. Вовчанську, де внаслідок влучання ворожого снаряду зруйновано приватний будинок. 2 людей зазнали поранень, 69-річна жінка загинула. Її тіло деблоковане з-під завалів будинку в ході проведення аварійно-рятувальних робіт.

● О 08:55 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку території м. Куп’янська після обстрілу ворога. Виявлено пошкодження 2-х приватних домоволодінь. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

● На одній з пожеж, що виникла о 20:45 за адресою: с. Садове Лозівського району, вул. Миру, 6, постраждала 64-річна жінка. В її оселі горів дах та внутрішні приміщення на площі 60 кв.м. О 21:55 рятувальники 24-ї ДПРЧ локалізували вогонь та о 22:50 повністю ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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